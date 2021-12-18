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AGİ SON DAKİKA! Asgari ücret üzerinde maaş alanlar dikkat! 2022 AGİ asgari ücretin içinde mi? Güncel tablo...

AGİ SON DAKİKA! Asgari ücret üzerinde maaş alanlar dikkat! 2022 AGİ asgari ücretin içinde mi? Güncel tablo...
18.12.2021 13:04

OTOMATİK OYNAT

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Erdoğan'dan Afrika ile ticaret...
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SGK ve Bağ-Kur emeklileri...
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Nevşin Mengü, asgari ücret...
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Şafak Bey 100 bin TL...
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100 yıllık ahşap ev kül oldu
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Zor ama imkansız değil! Tek...
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Başkent beyaza büründü,...
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Başkan Erdoğan – Elon Musk...

AGİ müjdesi! Asgari ücrette son durum! Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Asgari ücret teklifinde 2. madde dikkat çekiyor. Buna göre vergi istisnasının sadece asgari ücretliler ile ilgili olduğu belirtiliyor. Peki; AGİ asgari ücretin içinde mi 2022? Asgari ücrette AGİ dahil mi? Bekar agi 2022 ne kadar? Asgari ücret üzerinde maaş alanlar için AGİ korunuyor mu? Evli, bekar, 1-2-3-4 çocuklu, çocuksuz çalışanlar için 2022 zamlı AGİ fiyatları netten brüte asgari ücretle kaç TL? İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren o teklifin detayları ve güncel AGİ TABLOSU...

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