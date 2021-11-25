Masterchef'ten O Ses Türkiye'ye! Görüntüler şoke etti Acun Ilıcalı el attı! Bunu kimse beklemiyordu ama doping TV 8'den... TV 8'den bir ilk geliyor... Türkiye'nin Masterchef'inin arandığı, jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef, 2020 sezonunda çok konuşulmuştu. O dönemki yarışmacılar büyük bir şöhret kazandı ve şöhretlerini yarışma sonrası da korudu. Ancak 2021 sezonu, 2020 kadar etkili olamadı. Bu yüzden de düğmeye basıldı.

Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'in 2021 sezonunda reyting kaybı yaşadığı ileri sürülmüştü. Özellikle 2020 sezonundaki efsanevi kadroyu mumla aratıyor 2021 kadrosu.

Geldiler, gittiler yapılsa da yarışmacılar bir türlü kimyayı tutturamadı izleyiciyle .

Diğer bir yanda da O Ses Türkiye var. Geçen sezon Masterchef 2020'nin reytinglerinin üst düzey gelmesi nedeniyle ekrana gelmeyen O Ses Türkiye bu sezon ekrana geldi. Hadise'nin tarihte ilk kez jüri koltuğuna oturmadığı O Ses Türkiye'nin düşük gelen reytingler yüzünden final yaptırılacağı iddia ediliyordu.

İddialara Acun Ilıcalı hemen el koymuş ve bu haberin bir hayal ürünü olduğunu, finalin plananan tarihte olacağını açıklamıştı. Şimdi reytinglerinin düşük olduğu iddia edilen her iki yarışma özel bir program için bir araya geliyor.

Masterchef yarışmacıları O Ses Türkiye'de, tezgahlardan sonra sahnedeki yeteneklerini konuşturacak.

Yayınlanan görüntülerde yarışacak yarışmacıların Sergen Özen, Görkem Demiral, Hasan Biltekin, Eren Kaşıkçı, Mert Yılmaz, Dilara Başaran, Safanur Bol, Araz Aknam, Tahsin Küçük, Pelin Zaman ve Burcu Önal olduğu görülüyor.

Bu görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.