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Acılı baba baygınlık geçirdi! Kayıp oğulları Esra Erol'da bulundu
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Acılı baba baygınlık geçirdi! Kayıp oğulları Esra Erol'da bulundu

Giriş Tarihi: 02 Ekim 2024, 22:23 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2024, 22:23

ATV'nin en sevilen ve en çok izlenen programlarından biri olan Esra Erol'da bugün stüdyoda duygu dolu anlar yaşandı. Kayseri'de 24 Eylül'den beri kaybolan Ümit Erez her yerde aranıyordu. Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Ümit, Esra Erol'da bulundu. Canlı yayında yaşanan kavuşmada izleyiciler ve Esra Erol gözyaşlarına hakim olamadı. Oğlu bulunan baba gözyaşlarına boğuldu ve ardından canlı yayında baygınlık geçirdi. Yüreklerin ağza geldiği anlarda babaya sağlık ekipleri müdahale etti. Bulunan Ümit ise yaşananların nedenini Esra Erol'da tek tek açıkladı..

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