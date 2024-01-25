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Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024, 01:28 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024, 01:42

▶️ Yalı Çapkını 55. bölüm 3. fragmanı izle

Yalı Çapkını bu akşam 54.bölümüyle ekranlara geldi. Ferit ve Seyran aşkında büyük kırılmalar yaşanırken, Orhan'ın yaptığı planlarla başlarına işler açılmıştır. Kazım'ı kaçırıp öldürmek isteyen mafyalar Ferit ve Abidin'i de köşeye sıkıştırmışlardır. Ferit ve Nevra birbirlerine aşık mı oluyor? Ferit Seyran'dan tamamen vaz mı geçiyor? Pelin ve Ferit cephesinde neler olacak? İşte bu soruların cevaplarını merak eden seyirciler yeni bölümden sahneler görmek için fragman araştırmasına başladı. İşte Yalı Çapkını 55.bölüm fragmanı...

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