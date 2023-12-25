🕵️‍♂️ Müge Anlı canlı yayınında cinayet itirafı! 🚨

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Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023, 11:44 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023, 15:19

🕵️‍♂️ Müge Anlı İsa Çınar cinayet itirafı! Canlı yayında Mustafa Hakkulu'nu öldürdüğünü itiraf etti! 🚨

Adana'nın Kozan ilçesinde 13 Aralık Çarşamba günü esrarengiz şekilde kaybolan 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'dan acı haber geldi. Müge Anlı canlı yayında Hakkulu'nun dere yatağında başından tabancayla vurulmuş halde cansız bedeninin bulunduğunu belirtti. Bu gelişmenin ardından şüphelerin odağındaki İsa Çınar Müge Anlı'ya canlı yayında cinayeti itiraf etti.

Şüpheli bir şekilde kaybolan 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'ndan haber alamayan ailesi, Müge Anlı ve Tatlı Sert programına başvurmuştu. Aile, 150 bin TL ile kaybolan oğullarının akıbetini öğrenmek istedi. Genç adamın eski eşi Bengül Güvenç şüphelerin odağındaydı. Bengül'ün eşinin kaybolduğu gün alacak defteri ile borçlarını toplamaya çalıştığı kameralara yansıdı. Olay günü eski eşine uğrayan ve sonrasında çocuklarını okula bırakan genç adamın olay günü borçlarını toplaması dikkat çekti.

DERE YATAĞINDA BULUNDU

Hakkulu'nun ihanet ve para yüzünden ortadan kaybolduğu üzerinde durulurken olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Adana'nın Kozan ilçesinde 13 Aralık günü aracı terk edilmiş olarak bulunan ve kendisinden 11 gündür haber alınamayan kişi dere kenarında ölü olarak bulundu. Tarladan evine giden çiftçi, yol kenarındaki dere yatağında bir erkek cesedi gördü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesedin, 13 Aralık'tan bu yana kayıp olarak aranan Mustafa Hakkulu'na ait olduğu tespit edildi.

Başından tabancayla vurulduğu saptanan Hakkulu'nun cansız bedeni Kozan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayı haber alan yakınları, hastane önünde gözyaşı döktü. Savcının incelemesinin ardından Hakkulu'nun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Hakkulu'nun ölümüyle ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Oğlunun acı haberini alan Mehmet Hakkulu,"Oğlumu paramparça etmişler" diyerek sinir krizi geçirdi.Müge Anlı canlı yayında olayın detaylarını anlatırken tüm şüpheler Mustafa'nın arkadaşı İsa üzerine çevrildi. İsa'nın olaydan sonra arabasını satmış olması ve arabasındaki kan izleri bu iddiaları güçlendirdi.

KAN LEKELERİ GÖRÜLDÜ

İsa'nın kullandığı ancak arkadaşı Furkan'ın üzerine kayıtlı olan aracın cinayetten günler sonra Yunus'a devrediği tespit edildi. Takas yolu ile alım satım yapanlar 45 gün önce bu aracı takas olarak almak istediklerinde aracın önünde film olduğunu belirtti. Ancak araç alındığı gün filmin olmadığı görüldü. Aracın içinde cam patlakları ve kan lekeleri olduğu belirlendi.

TAVŞAN AVLAMIŞTIK DEDİ

Müge Anlı canlı yayınında olan İsa, araçtaki kan lekelerinin avladıkları tavşanların kanı olabileceğini söyledi. Müge Anlı, "Tavşanın canı ne kadar ki o kadar kanı olsun. Bu araba yıkanmış Yıkandığı halde bu izler var" diye İsa'ya sordu. İsa ise, "Akşam gittiğim için bilmiyorum. Ön cam patladı" dedi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Olaya dair kanıtların ortaya çıkmasının ardından İsa gözyaşları içinde canlı yayında cinayeti itiraf etti.

EŞİME LAF ETTİ ONDAN VURDUM

İsa, Mustafa ile birlikte alkol aldıklarını, Mustafa'nın eşine ağza alınmayacak sarf ettiğini, bu nedenle de dayanamayıp vurduğunu anlattı. Mustafa'yı Tufanlı yolunda arabada vurup cansız bedenini dere yatağına bıraktığını ifade etti.

PARANIN YERİNİ SÖYLEMEDİ

Mustafa'ya verdiği 150 bin TL'ye ne olduğunu bilmedğini söyleyen İsa, Mustafa'nın üzerinde bulunan borç defterinde adının yazmaması hakkında bilgi sahibi olmadığını ifade etti.İsa'nın açıklamalarının ardından Mustafa'nın kardeşi ve annesi stüdyoda sinir krizi geçirerek, Bengül'ün bu işte parmağı olacağını ifade etti.

EKİPLER İFADESİNİ ALMAK ÜZERE GÖTÜRDÜ

İsa, cinayeti itiraf etmesinin ardından ekipler tarafından teslim alındı. İfadesi alınmak üzere karakola götürüldü.Bengül'ün geçtiğimiz bölümlerde 3 çocuklu evli bir adamla ilişkim var demesi üzerine bu kişinin İsa olabileceği akıllara geldi.Bengül, canlı yayına uzaktan bağlanarak bu iddiaları yalanladı.Bengül, "Benim bu olayla ilgili bir bilgim yok. Ben İsa'yı burada tanıdım. Kendisini tanıyordum" dedi.

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