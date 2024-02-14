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Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024, 21:36 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2024, 21:53

▶️ Kuruluş Osman'a damga vuran sahne: Osman Bey ve Taceddin Noyan yüzleşti

Türkiye'nin sevilen tarihî dizisi Kuruluş Osman, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ederken, yeni bir karakterle heyecan dozunu arttırıyor. ‘Kuruluş Osman’ın 148. Bölümünde Taceddin Noyan'ın Osman Bey'i boyun eğdirmek için planlar yapmasına rağmen, Osman Bey'in bu planların farkında olması ve kararlı duruşu, izleyicilere çekişmeli bir kıyasıya mücadele vaat ediyor. İşte o 148. bölüme damga vuran sahne...

ATV ekranlarının sevilen dizisi, her hafta Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. İzleyenleri ekran başına kilitleyen bu dizi, bu hafta Taceddin Noyan karakteriyle adından söz ettirecek. Taceddin Noyan karakterine hayat veren Melih Çardak'ın performansı, izleyiciler arasında büyük bir heyecan yaratıyor.

Osman Bey ve Taceddin Noyan yüzleşti

'Kuruluş Osman'ın 148. Bölümünde Taceddin Noyan'ın Osman Bey'i boyun eğdirmek için planlar yapmasına rağmen, Osman Bey'in bu planların farkında olması ve kararlı duruşu, izleyicilere çekişmeli bir kıyasıya mücadele vaat ediyor.

Kuruluş Osman'ın 148. Bölümünde Taceddin Noyan, Osman Bey'i boyun eğdirmekte kararlıdır ancak Osman Bey ise Taceddin Noyan'ın sinsi planlarının farkındadır. Osman Bey'den, "Eğer ki niyetiniz beni buyruğunuz altındaki bir bey, benim erimi eriniz saymak ise o vakit İlhanlı ilk seferini benim üstüme yapar, bilesiniz." şeklinde cevap alan Taceddin Noyan, Osman Bey'den boyunduruğu altında bir bey olmayı düşünmesini istedi ancak Osman Bey, Taceddin Noyan'ı sofrasına beklediğini ve o sofrada her şeyi incelikle konuşacaklarını dile getirdi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 148. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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