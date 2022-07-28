Haberler Televizyon Videoları 📺 KONYASPOR - BATE BORİSOV CANLI İZLE ⚽ A SPOR CANLI YAYIN 🏆 UEFA Konferans Ligi KONYA maçı NAKLEN İZLE

📺 KONYASPOR - BATE BORİSOV CANLI İZLE ⚽ A SPOR CANLI YAYIN 🏆 UEFA Konferans Ligi KONYA maçı NAKLEN İZLE

📺 KONYASPOR - BATE BORİSOV CANLI İZLE ⚽ A SPOR CANLI YAYIN 🏆 UEFA Konferans Ligi KONYA maçı NAKLEN İZLE
28.07.2022 18:28 - Son Güncelleme: 28.07.2022 18:58

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📺 KONYASPOR - BATE BORİSOV CANLI İZLE ⚽ A SPOR CANLI YAYIN... UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Konyaspor Belarus temsilcisi Bate Borisov'u konuk ediyor. Deplasmanda 3-0'lık skorla galip gelen temsilcimiz sahasında turlamak için sahaya çıkıyor. Kritik karşılaşma A SPOR ekranından canlı yayında naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. İşte KONYASPOR - BATE BORİSOV maçını internet üzerinden izlemek isteyen futbolseverler için A SPOR CANLI YAYIN İZLEME seçeneği. Haber içinden TEK TIKLA KONYASPOR maçını izleyebilirsiniz...

Televizyon Videoları

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan arabam.com Konyaspor, Belarus temsilcisi Bate Borisov ile kozlarını paylaşacak. 2. ön eleme turunda oynayacak olan Konyaspor, 3-0'ın rövanşında kazanarak tur atlamak istiyor. Bate Borisov ile Konyaspor arasında oynanacak müsabaka 28 Temmuz Perşembe saat 21:00'de A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz yayınlanacak.

KONYASPOR BATE BORİSOV KARŞILAŞMASINI A SPOR CANLI YAYININDAN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ASpor CANLI YAYIN

KONYASPOR BATE BORISOV MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Michalak, Çekiçi, Bytyqi, Cikalleshi

BATE Borisov: Kudravets; Nechayev, Filipovic, Bardachow; Bessmertniy, Dragun, Bocherov, Bessmertniy; Milic, Vasilevich, Gromyko

BATE BORİSOV 0-3 KONYASPOR UEFA KONFERANS LİGİ 2. ÖN ELEME TURU İLK MAÇI TIKLA İZLE

BATE BORİSOV 0 - 3 KONYASPOR 📺 GENİŞ ÖZET İZLE

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