📺 KONYASPOR - BATE BORİSOV CANLI İZLE ⚽ A SPOR CANLI YAYIN... UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Konyaspor Belarus temsilcisi Bate Borisov'u konuk ediyor. Deplasmanda 3-0'lık skorla galip gelen temsilcimiz sahasında turlamak için sahaya çıkıyor. Kritik karşılaşma A SPOR ekranından canlı yayında naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. İşte KONYASPOR - BATE BORİSOV maçını internet üzerinden izlemek isteyen futbolseverler için A SPOR CANLI YAYIN İZLEME seçeneği. Haber içinden TEK TIKLA KONYASPOR maçını izleyebilirsiniz...