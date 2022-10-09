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📺 FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK CANLI İZLE ⚽ Beinsports (linki) | FB maçı youtube NAKLEN ŞİFRESİZ İZLE 🏆

📺 FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK CANLI İZLE ⚽ Beinsports (linki) | FB maçı youtube NAKLEN ŞİFRESİZ İZLE 🏆
09.10.2022 17:47

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Bayıltan tartışma

Fenerbahçe ile Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler canlı maç izleme platformlarından olan BeINSports'tan bu maçı izleyebilirler. FB - FKG maç yayınını haberimizin içinden naklen canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte Fener Karagümrük maçı canlı izleme sayfaları...

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Fenerbahçe Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Kara Gümrük'ü konuk ediyor.

Ligin 8. haftasında derbide Beşiktaş ile deplasmanda 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, sahasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

3 OYUNCU EKSİK
Fenerbahçe maçta tedavisi süren 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Tedavileri devam eden Nazım Sangare, Luan Peres ve Joshua King, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.

FATİH KARAGÜMRÜK SON 4 MAÇTAN 3 PUAN ÇIKARDI
Fatih Karagümrük, Süper Lig'de son 4 maçta galibiyet alamazken 3 puan elde etti.

Bu sezonki tek galibiyetini 4. haftada MKE Ankaragücü karşısında alan kırmızı-siyahlı ekip, sonrasındaki 4 maçta 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 2 gol atabilen Fatih Karagümrük, kalesindeki 3 gole engel olamadı.

DİAGNE VE BORİNİ İLE GOL ARAYACAK
VavaCars Fatih Karagümrük'ün Fenerbahçe karşısındaki en önemli gol ayağı eski Galatasaraylı Mbaye Diagne ile İtalyan forvet Fabio Borini olacak.

Senegalli futbolcu, kırmızı-siyahlı ekibin bu sezon attığı 9 golün 4'ünü kaydetti. Borini ise bu sezon 3 kez fileleri havalandırarak takımına katkı verdi.

Takımının en golcü oyuncuları olan Diagne ile Borini, Fenerbahçe mücadelesinde de skoru değiştirebilmek için mücadele edecek.

MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, Ferdi, Alioski, İsmail, Zajc, İrfan Can, Pedro, Valencia.



Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Biraschi, Caulker, Caner, Jimmy, Dresevic, Ozdojev, Borini, Kouassi, Diagne.

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