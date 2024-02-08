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Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024, 00:24 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2024, 00:56

▶️ Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor Turabi Nerede? Turbo Turabi Survivor’dan Elendi Mi? Survivor Turabi Neden Yok? İşte detaylar...

Survivor All Star 2024 gündemde! Acun Ilıcalı'nın gerçekleşen son konseyde yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. Nagihan'ın olaylı kavgası Acun Ilıcalı nezdinde bardağı taşıran son damla olurken, yapılan konseyde yer almayan Mustafa Kemal ve Turabi hakkında neden olmadıkları sorusu akıllara geldi. Peki, Survivor Turabi neden yok, elendi mi, diskalifiye mi oldu? İşte yanıtı...

Sevilen yarışma programı Survivor'da kimin elendiği seyirciler tarafından merak ediliyor. Son bölümde elenen yarışmacının olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Turabi elendi mi? Survivor yarışmacısı Turabi elendi mi?

TURABİ ELENDİ Mİ?

Acun Ilıcalı Turabi ile ilgili açıklamasında, "İddialı yarışmacıydı. Performansıyla da bunu gösterdi. Zaman zaman gerilimler yaşadı.
Mutluluklar yaşadı. Kısa sürede büyük iz bıraktı. Geçtiğimiz hafta oyuna çıkarken bir sakatlığı oldu. Doktor kontrolündeydi. Beş gün sonunda Turabi'den gelen haber maalesef iyi değil. Turabi verdiği kararı açıkladı ve Survivor All Star'a devam edemeyeceğini söyledi" ifadelerini kullandı.

SURVİVOR TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR?

Turabi Çamkıran 3 Temmuz 1987 tarihinde Mersin'de doğdu. Aslen Kahramanmaraş Afşin'lidir. Mersin Toroslar Lisesi ve Gazi Lisesi'ne gitti ancak bitiremedi, liseyi Survivor yarışmasından sonra bitirdi. Gençliğinden beri hem breakdance hem de muay thai dövüş sanatıyla ilgilendi.

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