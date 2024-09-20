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ANKA testlerden başarıyla geçti: 12'de 12!
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ANKA testlerden başarıyla geçti: 12'de 12!

Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024, 12:09 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2024, 12:09

Türk savunma sanayiinin önemli hamlelerinden ANKA 3 insansız savaş uçağı ilk atış testini gerçekleştirdi. Gökyüzünün kahramanı olarak nitelendirilen ANKA 3, 12. sortide hedefi 12’den vurarak önemli bir başarıya imza attı.

Milli mühendislik harikası ANKA 3 insansız savaş uçağı, gerçekleştirdiği ilk atış testini başarıyla tamamladı.

ANKA 3 (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

12. SORTİDE HEDEFİ 12'DEN VURDU
Gökyüzünün kahramanı olarak nitelendirilen ANKA 3, 12. sortide hedefi 12'den vurarak önemli bir başarıya imza attı.

Bu önemli test sırasında, ASELSAN tarafından geliştirilen AF500 Elektro Optik Kamera sistemi ile donatılan ANKA 3, ROKETSAN tarafından üretilen Teber-82 Güdüm Kiti ile hedefini tam isabetle vurdu.

ANKA 3 ilk testinden başarıyla geçti (TUSAŞ'ın paylaşımından ekran görüntüsü)

ANKA 3'ÜN OPERASYONEL BAŞARISI
Testin başarıyla sonuçlanması, Türkiye'nin operasyonel yeteneklerinin ve savunma kapasitesinin ne kadar ileri bir seviyeye taşındığını bir kez daha gösterdi.

ANKA 3 ilk testinden başarıyla geçti

TUSAŞ'tan teste ilişkin görüntü paylaşıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"12.sortide hedefi 12'den vurdu! Göğün kahramanı ANKA III, ilk atışını zaferle taçlandırdı! Türk savunma sanayiinin gururu olan millî mühendislik harikası insansız savaş uçağımız ANKA III ilk atış testini başarıyla tamamladı.

ANKA 3 hedefi 12'den vurdu (TUSAŞ'ın paylaşımından ekran görüntüsü)

ASELSAN AF500 Elektro Optik kamera takılı ANKA III'ün yaptığı test, ROKETSAN tarafından geliştirilen Teber-82 Güdüm Kiti kullanılarak gerçekleştirildi. ANKA III'ün testlerde gösterdiği üstün performans, ülkemizin operasyonel yetenekleri ve savunma kapasitesine gelecekte büyük katkı sunacağının göstergesidir. Türkiye Yüzyılı'nda hızla gelişen savunma sanayiimize gece gündüz demeden hizmet etmeye devam edeceğiz."

ANKA 3'ün özellikleri (İnfografik: AA)

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