20yearschallenge çılgınlığı! Uzmanlar uyardı: Tam bir kara kutu

Tüm dünya genelinde yayılan Selfie, Ice Bucket Challenge, Kiki Dansı ve Falling Stars akımları sosyal medyayı kasıp kavururken, bu akımlar kullanıcılardan yoğun ilgi görüyor. Son olarak Instagram ve Twitter üzerinde başlayan ve tüm sosyal medya ağlarına yayılan 20’li yaşlar meydan okuması ile kullanıcılar şu anki halleri ile 20 yıl önceki hallerini #20yearschallenge etiketiyle paylaşarak akıma katılıyor. Ancak uzmanlar kişisel verileri ve yüz ifadelerini kopyalayan bu tarz akımlara karşı kullanıcıları uyarıyor. Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Bu gibi hassas verilerin hangi sunucularda nasıl tutulduğu, yeterli güvenliğe sahip olup olmadığı tam bir kara kutu." diyerek vatandaşları uyardı.