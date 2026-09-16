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Sinopspor 0-3 Arıt Kayadibi SK | ZTK ÖZET
Sinopspor 0-3 Arıt Kayadibi SK | ZTK ÖZET
Giriş Tarihi: 16 Eylül 2026 17:45
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Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda Arıt Kayadibi SK, Sinopspor'u 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. İşte maçın özeti…
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