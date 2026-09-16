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İstanbul'da kiralık sosyal konut projesinde başvuru süreci devam ediyor: Son gün 25 Eylül!

İstanbul'da kiralık sosyal konut projesinde başvuru süreci devam ediyor: Son gün 25 Eylül!

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İstanbul'da hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesi için başvuru süreci devam ediyor. Türkiye'de ilk kez uygulanacak model kapsamında 14 Eylül'de başlayan başvurular 25 Eylül'e kadar sürecek. Hak sahiplerine konut teslimatlarının ise ekim ayında yapılması planlanıyor. A Haber muhabiri Meral Dağlılar, örnek kiralık sosyal konut dairesinden gerçekleştirdiği canlı yayınla projenin merak edilen detaylarını paylaştı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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