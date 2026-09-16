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Elazığ’da yangın süsü verilen çifte cinayette X-Ray detayı: Katil zanlısı İstanbul'da yakalandı!

Elazığ’da yangın süsü verilen çifte cinayette X-Ray detayı: Katil zanlısı İstanbul'da yakalandı!

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Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde 8 Eylül 2026’da çıkan ev yangınında hayatını kaybettiği değerlendirilen Ağa ve Nimet Üykü çiftinin otopsisinde vurularak öldürüldükleri ve olaya yangın süsü verildiği ortaya çıktı. JASAT ekipleri, maktullere ait çalınan ziynet eşyalarını havalimanı X-Ray görüntülerinden tespit ederek katil zanlısı H.Ç.’yi yakaladı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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