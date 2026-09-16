Tunceli'de 14 yıl hapis cezasıyla aranan suç örgütü lideri yakalandı: Havadan ve karadan operasyon

MİT ve emniyetten İstanbul'da operasyon: Kırmızı bültenle aranan Ion Rusu Esenyurt'ta yakalandı!

MİT ve emniyetten İstanbul'da operasyon: Kırmızı bültenle aranan Ion Rusu Esenyurt'ta yakalandı!