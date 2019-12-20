Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi gerçekleştirildi. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turunda, 5. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayacak 16 takım mücadele edecek. Son 16 turundaki ilk maçlar 14, 15 ve 16 Ocak 2020, rövanş karşılaşmaları ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak. İşte eşleşen takımlar...
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turunda, 5. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayacak 16 takım mücadele edecek. Son 16 turundaki ilk maçlar 14, 15 ve 16 Ocak 2020, rövanş karşılaşmaları ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak.
İŞTE EŞLEŞEN TAKIMLAR:
Medipol Başakşehir - Kırklarelispor
Antalyaspor - Göztepe
İstikbal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe
Galatasaray - Çaykur Rizespor
Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa
Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor
BB Erzurumspor - Beşiktaş
Trabzonspor AŞ - Yukatel Denizlispor
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