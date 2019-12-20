Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu| ZTK Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor rakipleri 20.12.2019 12:25

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi gerçekleştirildi. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turunda, 5. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayacak 16 takım mücadele edecek. Son 16 turundaki ilk maçlar 14, 15 ve 16 Ocak 2020, rövanş karşılaşmaları ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak. İşte eşleşen takımlar...

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turunda, 5. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayacak 16 takım mücadele edecek. Son 16 turundaki ilk maçlar 14, 15 ve 16 Ocak 2020, rövanş karşılaşmaları ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak.



İŞTE EŞLEŞEN TAKIMLAR:

Medipol Başakşehir - Kırklarelispor



Antalyaspor - Göztepe

İstikbal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe

Galatasaray - Çaykur Rizespor



Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa



Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor



BB Erzurumspor - Beşiktaş



Trabzonspor AŞ - Yukatel Denizlispor