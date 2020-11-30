Türk teknik direktör ve eski futbolcu Yılmaz Vural kimdir, kaç yaşında? Koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Yılmaz Vural’ın sağlık durumu nasıl? Gündemde en çok araştırılan isim olan Yılmaz Vural’ın ailesinden de ilk kez konuyla ilgili açıklama geldi. İkinci kez bu hastalığa yakalandığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı, ilk kez koronavirüsten tedavi gördüğü vurgulandı. İşte sevilen teknik direktörün güncel sağlık durumuna ilişkin bilgiler…

Türk futbolunun sevilen isimlerinden Yılmaz Vural yakın zamanda koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Sevenleri iyi bir haber almak için dua ederken gündemde de arama motorları üzerinden sıkça Yılmaz Vural'ın sağlık durumu nasıl? Sorgulamasını yapıyor. Yeni gelen açıklamalar ile birlikte sağlığına ilişkin güncel bilgiler alındı. Peki Yılmaz Vural kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı hakkında merak edilen tüm detaylar…

YILMAZ VURAL SAĞLIK DURUMU NASIL?

Vural Ailesi'nden gelen ilk açıklama: Babamız ilk kez COVID-19 nedeniyle tedavi altındadır ve ikinci kez yakalandığı haberleri asılsızdır. İlkinde; ilk testi pozitif çıkmasına rağmen sonraki testleri negatif çıkmıştır. Babamız şu an tedavilere pozitif reaksiyon vermeye devam ediyor.

BÜLENT UYGUN'DAN YILMAZ VURAL AÇIKLAMASI



Teknik direktör Bülent Uygun, meslektaşı Yılmaz Vural'ın durumunun stabil olduğunu ve kritik 48 saate girdiklerini söyledi.

Koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda tedavisi devam eden teknik direktör Yılmaz Vural'ın meslektaşı Bülent Uygun, DHA'ya tecrübeli çalıştırıcının sağlık durumuyla ilgili konuştu.

Uygun, Yılmaz Vural'ın durumunun stabil olduğunu ifade ederek, "Yılmaz Vural hocam şu anda entübeden dolayı yatıyor. Stabil durumda. Şekeri de var, onu düşürmeye çalışıyorlar. Son kritik 48 saatteyiz" dedi.

YILMAZ VURAL KİMDİR KAÇ YAŞINDA?

Yılmaz Vural,1 Ocak 1953 tarihinde dünyaya geldi.1970-1974 yılları arasında amatör futbolcu olarak top koşturan Yılmaz Vural, 1974-1975 sezonunda 2. Lig ekibi Sivasspor'da profesyonel futbol kariyerine başladı. Sonrasında 3. Lig kulüplerinden Tekirdağspor ve Hacettepe'de forma giydi. 1978-1979 sezonununun sonunda 3. Lig'de forma giydiği Ankara Demirspor'da profesyonel futbol kariyerine nokta koyup antrenörlüğe başladı.

Türk futboluna teknik direktör olarak hizmet etmekte olan bir spor adamıdır. Yılmaz Vural'ın ilk teknik direktörlük deneyimi 1986 yılında Malatyaspor ile başlamıştır.

Okan Üniversitesi, teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştı. Vural, yeni öğretim döneminde Spor Yönetimi Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak futbol derslerini verecektir. 20 Şubat 2014 tarihinde, Spor toto 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden Bayrampaşa kulübünü devralmak istediğini açıkladı.

Gurbetçi Şaban filminde küçük bir sahnede oynamıştır. Ayrıca 2014 yapımı Oflu Hoca'nın Şifresi filminde konuk oyuncu olarak rol almıştır. Caparol Alpina Max (Filli Boya), Lipton Ice Tea, Finansbank ve İstanbul Prestij Park gibi markaların reklam filmlerinde oynamıştır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.