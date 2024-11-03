SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Yaklaşık 40 bin taraftarın katıldığı Bursaspor maçında yangın paniği
Haberler Spor Videoları

Yaklaşık 40 bin taraftarın katıldığı Bursaspor maçında yangın paniği

Giriş Tarihi: 03 Kasım 2024 18:23 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2024 18:25

Bursaspor maçına katılan yaklaşık 40 bin taraftarın bulunduğu stadyumda kartonların yanması nedeniyle onlarca ekip teyakkuza geçti. Bursaspor, Kuşadasıspor mücadelesini izlemek için gelen 40 bin taraftarın bulunduğu stadyumda ilk yarı golsüz biterken, devre arasında tribünlerde bulunan kartonlar alev aldı. Kısa sürede dumanların yükselmesiyle durum 112 Ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine onlarca itfaiye aracı sevk edilirken, yangın büyümeden kontrol altına alındı. Ev sahibi takımın 4-1 yendiği karşılaşmada yangın paniği ise kameraya anbean yansıdı.

SIRADAKİ VİDEO
Kerem ve Orkun sosyal medyayı yıktı: En çok Allah'tan korkarım
01.11.2024Cuma
GOL | Bursaspor 3 - 1 7 Eylül Turgutlu
31.10.2024Perşembe
GOL | Bursaspor 2 - 1 7 Eylül Turgutlu
31.10.2024Perşembe
GOL | Bursaspor 2 - 0 7 Eylül Turgutlu
31.10.2024Perşembe
GOL | Bursaspor 1 - 0 7 Eylül Turgutlu
31.10.2024Perşembe
Bunlar da Var
Çanakkale’de dehşet: Silahlı saldırı anı kamerada 01:12
Çanakkale'de dehşet: Silahlı saldırı anı kamerada
02.11.2024Cumartesi
Bayrampaşa’da kan donduran olay! Kayınpeder önce damadını öldürdü sonra intihar etti 00:31
Bayrampaşa'da kan donduran olay!
02.11.2024Cumartesi
Arnavutköy’deki feci kaza kamerada... İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı 04:54
Arnavutköy’deki feci kaza kamerada: 1 ölü, 2 ağır yaralı
03.11.2024Pazar
SON DAKİKA! Çorum merkezde bir binada şiddetli patlama meydana geldi 00:23
Çorum merkezde bir binada şiddetli patlama meydana geldi
03.11.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA