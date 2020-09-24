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Vincent Aboubakar Beşiktaş için İstanbul'da

Vincent Aboubakar Beşiktaş için İstanbul'da
24.09.2020 01:27

Son dakika haberi...Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar, İstanbul'a geldi. Portekiz'in Porto kentinden kalkan özel uçakla saat 00.50'de İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaşan Aboubakar'ı siyah beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı. Daha önce de kiralık olarak Beşiktaş formasını giyen Aboubakar, "Bırakmam Seni" tişörtüyle basın mensuplarına kartal pozu verdi.


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