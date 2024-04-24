Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 33'üncü hafta maçlarının VAR kayıtlarını yayınladı. Hakemlerin VAR monitöründe izlediği pozisyonlardaki hakem diyalogları ortaya çıktı.

Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki maçın son anlarında ev sahibi takım lehine verilen penaltı kararındaki konuşmalar belli oldu.

İşte Süper Lig'de 33'üncü hafta maçlarının VAR kayıtları...

EMS YAPI SİVASSPOR - FENERBAHÇE

VAR: Kalecinin net bir teması var. Kenara gel göstereceğim.

Hakem Cihan Aydın: Kalecinin temasını gördüm. Bu pozisyon dikkatsiz müdahale. Penaltı ve sarı veriyorum.

VAR: Onaylıyorum.

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta 22 Nisan'da yapılan tek maçla tamamlandı. Ligde haftanın kapanış maçında EMS Yapı Sivasspor, konuk ettiği Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçla şampiyonluk yarışında haftaya lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde başlayan Fenerbahçe, sarı-kırmızılıların kazandığı haftada rakibinin 4 puan gerisine düştü.

Galatasaray ise sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

MANAJ YERDE KALDI, VAR'DAN UYARI GELDİ

Sivas'ta oynanan Sivasspor - Fenerbahçe maçının kaderini ise uzatma dakikalarındaki penaltı kararı belirledi.

80. dakikada İrfan Can'ın golüyle yeniden öne geçen Fenerbahçe, maçın son anlarında kalesinde tehlike yaşadı. Soldan atılan uzun topta savunma arkasına sarkan ve topu kontrol eden Rey Manaj, Djiku'nun önünde Livakovic'le karşı karşıya pozisyonda topu dışarı vurdu.

Manaj pozisyonun ardından yerde kaldı ve penaltı bekledi.

Hakem Cihan Aydın, bir süre VAR incelemesini bekledi. VAR'da görev yapan Alman hakem Benjamin Brand, Cihan Aydın'ı pozisyonu izlemeye davet etti.

CİHAN AYDIN POZİSYONU İZLEYİP PENALTI NOKTASINI GÖSTERDİ

VAR davetiyle pozisyonu izleyen Cihan Aydın, sahaya dönüp penaltı kararı verdi. Penaltıda topun başına geçen Manaj, Livakovic'i ters köşeye yatırdı ve skora 2-2'lik dengeyi getirdi.

Fenerbahçe cephesi, hakeme penaltı kararıyla ilgili yoğun tepki gösterdi