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Transferi canlı yayında açıkladı! Galatasaray Marcelo Saracchi'yi bitirmeye yakın

09.12.2019 22:46

Galatasaray'da devre arasına 3 hafta kala flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Galatasaray, Leipzig'de forma giyen Marcelo Saracchi'ye transfer teklifinde bulundu. Leipzig'e kiralık olarak teklifini sunan sarı-kırmızılılar transferde beklemeye geçti. A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, "Galatasaray, Leipzig'in sol beki Marcelo Saracchi'nin transferini bitirmeye yakın." ifadelerini kullandı.


A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Artı Futbol programında Galatasaray'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Sarıdağ, "Galatasaray, Leipzig'in sol beki Marcelo Saracchi'nin transferini bitirmeye yakın." ifadelerini kullandı.

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