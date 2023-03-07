Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı görevinden istifa etti. Kararın kulüp tarafından resmi olarak açıklanması bekleniyor.

AVCI GÖREVİNDEN AYRILMA KARARI ALDI

Olağanüstü kongreye gidilen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı görevinden ayrılma kararı aldı.





KULÜP TARAFINDAN RESMİ OLARAK AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Abdullah Avcı'nın, Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlığı bırakmasının ardından kongrede seçilecek yeni yönetimin önünü açmak için bu yönde karar aldığı öğrenildi.

Kararın kulüp tarafından resmi olarak açıklanması bekleniyor.

DOĞAN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Trabzonspor As Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor başkanlığına adaylığı sosyal medya hesabından açıkladı. Doğan yaptığı açıklamada, "Canımdan çok sevdiğim Trabzonspor Camiası'na…" ifadeleriyle duyurdu.