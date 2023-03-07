Son dakika haberi! Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı görevinden istifa etti. Deneyimli çalıştırıcının bu kararının gün içerisinde resmi olarak açıklanacak.
Son dakika haberi! Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı görevinden istifa etti. Deneyimli çalıştırıcının bu kararının gün içerisinde resmi olarak açıklanacak.
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı görevinden istifa etti. Kararın kulüp tarafından resmi olarak açıklanması bekleniyor.
AVCI GÖREVİNDEN AYRILMA KARARI ALDI
Olağanüstü kongreye gidilen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı görevinden ayrılma kararı aldı.
KULÜP TARAFINDAN RESMİ OLARAK AÇIKLANMASI BEKLENİYOR
Abdullah Avcı'nın, Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlığı bırakmasının ardından kongrede seçilecek yeni yönetimin önünü açmak için bu yönde karar aldığı öğrenildi.
Kararın kulüp tarafından resmi olarak açıklanması bekleniyor.
DOĞAN ADAYLIĞINI AÇIKLADI
Trabzonspor As Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor başkanlığına adaylığı sosyal medya hesabından açıkladı. Doğan yaptığı açıklamada, "Canımdan çok sevdiğim Trabzonspor Camiası'na…" ifadeleriyle duyurdu.