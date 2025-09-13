PODCAST
Trabzonspor'da Danylo Sikan şoku
Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025 15:57
Trabzonspor’da yarın oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi Danylo Sikan’dan kötü haber geldi. Bordo-mavili kulüp, Ukraynalı futbolcunun sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyeceğini açıkladı.
