Trabzonspor-Konyaspor maçı canlı anlatım izle - Trabzon-Konya maçı kaç kaç?

19.07.2020 18:04

Trabzonspor-Konyaspor maçı canlı anlatım izleme linki haberimizde yer almaktadır. Süper Lig'de son haftalarda aldığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışından uzaklaşan ancak matematiksel olarak bu şansını sürdüren Trabzonspor 33. hafta maçında sahasında Konyaspor ile karşışacak. Bordo-Mavili takım rakibini mağlup ederek Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyecek.Ligde 66 puanla lider Medipol Başakşehir’in 4 puan gerisinde 62 puanla son 2 haftaya giren bordo-mavililer, şampiyonluk şansını sürdürmek istiyor. Trabzonspor, Medipol Başakşehir’in Hes Kablo Kayserispor karşısında kazanamaması halinde alacağı sonuca göre şampiyonluk ümidini son haftaya taşıyabilecek. Karadeniz ekibinde karşılaşma öncesi kart cezalısı kaptan Jose Sosa dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Karadeniz ekibi yüzüp yüzüp kuyruğuna getirdiği şampiyonluk yarışında art arda ciddi hatalar yaptı. Son 5 haftada 3 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan bordomavililer bitime 2 hafta kala lider Başakşehir'in 4 puan gerisinde. Trabzonspor bugün sahasında ateş hattına yakın olan Konyaspor'u ağırlayacak. 21.00'de başlayacak mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Hüseyin Çimşir ve öğrencilerinin tek hedefi kazanarak Başakşehir'in Kayserispor karşısında takılmasını beklemek olacak.

MUHTEMEL 11'LER



TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Hosseini, Novak, Ndiaye, A.Parmak, A.Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

KONYASPOR: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Amir, Milosevic, Ömer Ali, Thuram



ÖNÜMÜZE BAKIYORUZ

Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Hüseyin Çimşir karşılaşma öncesinde oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. 41 yaşındaki genç çalıştırıcı "Kaybettiğimiz puanları değil, kazanmamız gereken maçları düşünerek sahada olacağız" ifadelerini kullandı.



Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Hüseyin Çimşir karşılaşma öncesinde oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. 41 yaşındaki genç çalıştırıcı "Kaybettiğimiz puanları değil, kazanmamız gereken maçları düşünerek sahada olacağız" ifadelerini kullandı.



SOSA YOK

Fırtına'da Konyaspor karşılaşması öncesi önemli bir eksik var. Kaptan Jose Sosa kart cezası sebebiyle bugünkü mücadelede forma giyemeyecek. Arjantinli yıldızın yerine Badou Ndiaye oynayacak.