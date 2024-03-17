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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 17 Mart 2024, 19:47 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2024, 19:47

Trabzonspor Fenerbahçe maçı CANLI | TS FB maçı canlı, maç kaç kaç, canlı anlatımlı maç özeti (VİDEO HABER)

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Trabzonspor, Fenerbahçe’yi konuk edecek. Sarı- lacivertliler ligde son 4 karşılaşmasını kazanırken Avrupa’da ise çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Papara Park’ta oynanacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe’de Çağlar Söyüncü, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Trabzonspor'da sakatlıkları süren Paul Onuachu ve Hüseyin Türkmen haricinde eksik oyuncu bulunmuyor. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un muhtemel 11'leri belli oldu. Peki Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, derbi mücadelesinin detayları…

Trabzonspor'la Fenerbahçe bu hafta ligde kozlarını paylaşıyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında kazanarak haftayı kayıpsız atlatmayı hedefliyor. Trabzonspor ise milli ara öncesinde kazanarak araya girmeyi planlıyor. Fenerbahçe bu sezon ligde rakip fileleri en fazla havalandıran takım oldu. Sarı lacivertliler, geride kalan haftalarda 76 gol atarken kalesinde ise sadece 23 gol gördü. Trabzonspor, kritik hafta öncesinde aldığı 15 galibiyet ve 4 beraberlikle 49 puan topladı. Galatasaray'ın Kasımpaşa deplasmanına gideceği haftada Fenerbahçe puan kaybetmek istemiyor. Peki Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? İşte, Trabzonspor - Fenerbahçe maçına ilişkin detaylar…

Süper Lig'de 30. hafta heyecanı sona eriyor. Haftanın kapanış maçı dev bir mücadeleye sahne oluyor.

Ligde zirveden uzaklaşan Trabzonspor, şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'yi konuk ediyor.


Fırtına'da hedef, sahasında 3 puana ulaşarak taraftarına derbi zaferi hediye etmek. Kanarya ise kazanarak şampiyonluk yolunda fire vermek istemiyor.


Trabzonspor - Fenerbahçe derbisini takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Trabzonspor : Uğurcan, Meunier, Fernandez, Denswill, Eren, Berat, Mendy, Trezeguet, Visca, Enis Destan, Pepe.

Fenerbahçe : Livakovic, Osayi, Djiku, Serdar Aziz, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, İrfan Can, Dzeko.



9 İSİM KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi 9 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Sebastian Szymanski, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Edin Dzeko, Ferdi Kadıoğlu ve Mert Müldür, kart görmesi halinde 31'inci haftada iç sahada oynanacak olan Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.


SON 7 TRABZON DEPLASMANINDA 1 GALİBİYET

Fenerbahçe, Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı son 7 resmi maçta sadece 1 galibiyet elde etti. 6'sı Süper Lig, 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere oynanan son 7 maçta bordo-mavili ekip 5 kez sahadan galip ayrılırken 1 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertli ekip, Trabzon'daki son galibiyetini Süper Lig'in 2020-2021 sezonunun 27'nci haftasında rakibini 1-0 mağlup ederek almıştı.


DEPLASMAN KARNESİ GÜVEN VERİYOR

Sarı-lacivertli ekip, bu sezon deplasmanda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Ligde deplasmanda oynadığı 14 maçta 13 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 40 puan toplayan Fenerbahçe, bu maçlarda 32 gol atarken kalesinde sadece 6 gol gördü. Ligde oynadığı son 8 deplasman maçından 3 puanla ayrılan sarı-lacivertliler, seriyi Trabzonspor maçında da sürdürüp şampiyonluk hedefinde önemli bir adım daha atmak istiyor.


LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Süper Lig'de 29 hafta itibarıyla 76 puan toplayan Fenerbahçe, bu süreçte 27 maçta gol atmayı başardı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 76 gol gönderdi. Kanarya, ligde en golcü takım konumunda yer alıyor.


İSMAİL KARTAL İLE ABDULLAH AVCI 11. KEZ RAKİP

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı bugüne kadar 10 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda İsmail Kartal; Mardinspor, Malatyaspor, Fenerbahçe, Gaziantepspor, Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'u çalıştırıyordu. Avcı ise eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor ile rakip oldu. Oynanan 10 karşılaşmanın 5'ini Abdullah Avcı'nın ekipleri, 1'ini İsmail Kartal'ın takımı kazanırken, 4 mücadele berabere tamamlandı.

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