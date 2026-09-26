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Başkan Erdoğan: BM'deki tepki Netanyahu'ya tokat gibi indi, Gazze'nin yanında olacağız

Başkan Erdoğan: BM'deki tepki Netanyahu'ya tokat gibi indi, Gazze'nin yanında olacağız

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaşanan gelişmelere ve teknoloji vizyonuna dair açıklamalarda bulundu. BM salonundaki tepkinin Netanyahu'ya tokat gibi indiğini belirten Başkan Erdoğan, siyonist zihniyetin maskesini indirmeye devam edeceklerini, Gazzeli mağdurların yanında yer alacaklarını ve yapay zeka alanına gereken önemin verilmesi gerektiğini vurguladı.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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