Sakarya'da restoran alevlere teslim oldu: Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor

Kara Haydar operasyonunda Maslak'taki araçlardan 934 milyon lira değerinde döviz çıktı

Başkan Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı: Diline sahip çıkan geleceğine de sahip çıkar

Başkan Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı: Diline sahip çıkan geleceğine de sahip çıkar