Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan önemli transfer açıklamaları!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yeni sezon öncesi değerlendirmelerde bulunana bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, "Naklen yayın geliri her geçen gün daha da aşağı seviyeye geliyor. Bu durum çok ciddi handikaplar oluşturmakta. Yaklaşık 3 ay önce göreve geldiğimizde, nelerle karşılaşacağımızı biliyorduk. Haziran ayında Trabzonspor'un ödemesi gereken rakam 45 milyon Euro seviyesindeydi. Şu ana kadar 37 milyon Euro'yu kasaya koyduk. Bunun 25 milyon Euro'ya yakını sponsorluklar ve futbolcu satışından gerçekleşti. Ek gelirlerle bu rakam 37 milyon Euro'ya ulaştı. Bizim ciddi transfer maliyetlerimiz oldu. 43-44 milyon Euro bütçemiz vardı. 27 milyon Euro'yla şampiyonluğa ulaştıktan sonra 44 milyon Euro'ya çıkmamız bizim için iyi olmadı. Taraftarlarımızı da üzdük, bizler de üzüldük geçtiğimiz sezon. Bu durumda kendi payımın olduğunu da söyleyerek bu göreve talip oldum" diye konuştu.

"Stat sponsorluğunda son aşamadayız"

Stadyum isim sponsorluğu için önemli görüşmeler yaptıklarının altını çizen Doğan, "Bir önceki stat sponsorluğumuzda Muharrem Usta çok ciddi bir destek vermişti. 5 milyon Euro'dan 5 yıllık, toplam 25 milyon Euro destek vermişti. Biz buna yakın bir rakamı 3 ay içinde kasaya koyduk ama sorunlara çözüm olmadı. 7-8 milyon Euro'luk bir rakama daha ihtiyaç var ama bunu bulacak güçteyiz. Stat sponsorluğunda son aşamadayız. Önümüzdeki 1 hafta, 10 gün içinde sonuçlandırmayı planlıyoruz. Yapılan görüşmelerde Euro kuru 18'lerdeydi, şu anda 28'lere ulaştı. Biraz bunun sıkıntısını yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Trabzonspor olarak bütün kulüplerimize elimizden gelen desteği vereceğiz"

Anadolu kulüplerinin ciddi sıkıntılar çektikleri belirten Başkan Doğan, "Anadolu kulüplerimiz şu anda maddi ve manevi çok ciddi sıkıntılar yaşamakta. Biz Trabzonspor olarak bütün kulüplerimize elimizden gelen desteği vereceğiz. Hem saha içinde hem saha dışında ciddi sorunlarla, ciddi haksızlıklarla karşılaşıyorlar. 4 büyükler gibi sıkıntılarını dile getiremiyorlar. Bunu her zaman söylüyorum, Anadolu şehirlerindeki taraftarlar takımlarına daha çok sahip çıkmalı. Biz bu sıkıntıların tamamının farkındayız ve bu süreçte Anadolu kulüplerimizin yanında olacağımızı buradan söylüyorum" şeklinde konuştu.

"TFF'nin yayın gelirleriyle ilgili bir çalışması var"

Yayın gelirleri ile ilgili de konuşan Ertuğrul Doğan, "TFF'nin yayın gelirleriyle ilgili bir çalışması var. Yakın zamanda bunu çözeceklerini düşünüyorum. Bu gelirlerle hiçbir takımın normal şartlar altında mücadele etmesi mümkün değil. Trabzonspor'un yıllık geliri 615 milyon TL. Yıllık gideri ise 800 milyon TL. Bu şartlar altında bu kulüpleri yönetmek zor hale geliyor" dedi.

"Lahtimi, Trabzon'a gelmedi, kendisine noterde işlem yaptırıp ceza kestik"

Bordo-mavililerin geçen sezon kadrosuna kattığı Faslı futbolcu Montasser Lahtimi'nin kampa dahil olmaması ile ilgili Doğan, "Lahtimi, Trabzon'a gelmedi. Kendisine noterde işlem yaptırıp ceza kestik, kamp kadrosunun dışında tuttuk. Bundan sonraki durumların nasıl yaşanacağını göreceğiz. Kendisi Trabzon'a gelmek istemediğini de söylüyor" açıklamasını yaptı. Doğan, Bakasetas ve Siopis'in durumları hakkında da "Kendilerine teklifimizi 3 gün önce ilettik. Milli takımlarda olan oyuncular takıma cumartesi günü katılacak ve kendileriyle tekrar cumartesi günü görüşeceğiz" diye konuştu.

"Hocamızın inanılmaz bir çalışması var"

Teknik Direktör Nenad Bjelica'nın çok iyi bir antrenör olduğunu vurgulayan Doğan, "Hocamızın inanılmaz bir çalışması var. İşine çok ciddi anlamda bağlı. Transfer görüşmeleriyle ilgili kendisiyle konuştuğumuzda, Trabzonspor ve ligdeki diğer takımlarla ilgili çok iyi bilgisi olduğunu gördük. Hocamızdan şu ana kadar yerli bir yardımcı antrenör konusunda talep gelmedi" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un hedefinin her zaman zirve olduğunu belirten Başkan Doğan, "Trabzonspor her zaman saha içine odaklanmıştır. Ali Koç'un saha dışından kastının ne olduğunu ben bilmiyorum. Trabzonspor isminin olduğu her yerde hedef zirvedir. Mücadelemizin tek amacı da zirveye çıkmaktır" dedi.

"Uğurcan'ı Türkiye'de bir kulübe satmam"

Ertuğrul Doğan, Karadeniz ekibinin kaptanı Uğurcan Çakır ile ilgili de, "Uğurcan'ı Türkiye'de bir kulübe satmam. Ama bir gün gelip de 'Başkanım, Avrupa'dan teklif var. Bana yardımcı olur musunuz?' derse olurum. Benim ona zaten sözüm var. Zirve yarışında olan bir takımın kaptanını satması kadar abesle iştigal bir durum olur mu?" cümlelerini kullandı.

"Trabzonspor'un gelirlerinin giderlerini karşılamadan ayakta durma şansı yok"

Kulübün borçlarının yönetilebilir olası gerektiğini aktaran Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor'un gelirlerinin giderlerini karşılamadan ayakta durma şansı yok. Biz de başka kulüpler gibi farklı gelir kalemlerine yönelmek zorundayız. Şu anda bir proje üzerinde çalışıyoruz. Trabzonspor'a bir yer kazandırmak istiyoruz. Ama bunu yaparken de yarışmamız gerekiyor. Trabzonlular ve Trabzonsporlular için hem bu takımı zirvede tutmak zorundayım hem de bu borcu yönetilir hale getirmek zorundayım. Artık bunun değişmesi lazım çünkü deniz bitti. Bizden sonraki yönetim kurullarının bunları yaşamaması lazım. Taraftarlar sahadaki başarıya bakıyor. Bunun için iyi bir kadronuzun olması lazım, çünkü rakiplerinizin kadrosu buna göre. Bunun yanında borcun da yönetilebilir halde olması lazım. Şu anda yönetilebilir durumda değil. Şu anda gelirimizin 615 milyon TL ama ana para faiz ödemeleri, kur farkı, vergi ve SSK ödemeleri 800 milyon TL" şeklinde konuştu.

Altyapıya yönelik çalışmalarının olduğunu da vurgulayan Doğan, "Uğurcan, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür'ün A takıma nasıl çıktığını ben çok iyi biliyorum. Yıllar içinde ne zaman mali sıkıntı yaşayıp oyuncular serbest kalmaya başladıysa, altyapıdan oyuncu çıkıyor. Şu andaki akademi çalışmamız çok iyi gidiyor. Ben 2-3 yıl içinde buradan ciddi şekilde meyve alacağımızı düşünüyorum" dedi.

"Arda Güler'i tebrik ediyorum"

Başkan Doğan, Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler hakkında ise, "Trabzonspor başkanlığı benim için çok farklı bir duygu. Soyunma odasında büyüyen, tribünlerde büyüyen, ailesinde 3 tane Trabzonsporlu futbolcu olan birisiyim. Önemli olan Trabzonspor'un her zaman zirve mücadelesinde olması, ekonomisinin yürütülebilir halde olması. Bunun yanında altyapı bizim bölgemizin en önemli gerçeği. Trabzonspor'un oyuncu yetiştirip satmadan bu işin içinden çıkması mümkün değil. Arda Güler çok değerli, çok genç, çok beyefendi bir oyuncu. Kendisini tebrik ediyorum. İnşallah başarılı olur ve hepimiz gurur duyarız" ifadelerini kullandı.

"İnşallah bu yıl tüm camianın desteğiyle zirve yarışının içinde olacağız"

Bu sezon hedeflerinin şampiyonluk olduğunun altını çizen Ertuğrul Doğan, "Hocamızla ilk görüştüğümüz andan itibaren olumlu durumdayız. Hiç geriye bakmayan, sürekli ileriye bakan bir isim. Bu durum bir sabır meselesi. Trabzonspor, kendi değerleriyle sahada mücadeleyi vermek zorunda. Trabzonspor çok başarılı olduğu dönemde bile sahada iyi olmadığında taraftar memnun olmuyor. Trabzonspor için başarı tabii ki zirvede olmak. Birinci olamıyorsa bile ikinci olmak. Kendi adıma konuşursam, burada Trabzonspor ekonomisini yönetilebilir hale getirirsem kendimi başarılı bulurum. Ekonomiyi yönetilebilir hale getiren, şampiyon olan, Avrupa'da başarılı olan, altyapıyı iyi hale getiren bir başkan olmak istiyorum. Ama bunların hepsi bir süreç. İnşallah bu yıl tüm camianın desteğiyle zirve yarışının içinde olacağız" diye konuştu.

"2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspor'dur"

Fenerbahçe ile olan anlaşmazlıklarının 2010-2011 sezonuna dayandığını aktaran Doğan, "Trabzonspor herhangi bir kulüple sıkıntı yaşamak isteyen bir kulüp olamaz. Bize dokunulmadığı sürece kimseye cevap veren bir kulüp olmadık. Bunun ana çıkış noktası hepimizin de bildiği gibi 2010-2011 noktası. Bu konu bizim açımızdan tartışmaya kapalıdır. 2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspor'dur. Fenerbahçe bizi her geldiğimizde çok güzel şekilde misafir ediyorlar. Biz de her seferinde aynısını yapıyoruz. Trabzon'a geldiklerinde başımızın üzerinde yerleri vardır" dedi.

Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor ve Samsunspor'u tebrik eden Başkan Ertuğrul Doğan, "Çaykur Rizespor ve Samsunspor'un Süper Lig'e çıkmasından dolayı çok sevinçliyiz. Trabzonspor olarak Rizespor ve Samsunspor'la her türlü dostluğu geliştiririz. Trabzonspor sorun çıkaran tarafta olmayacak, ama birisi sorun çıkarıyorsa en sert cevabı veren taraf olacak. Kulüp yöneticilerinin açıklamaları nedeniyle gencecik insanların karşı karşıya gelmesi hoş değil. Herkesin ailesi var" ifadelerini kullandı.

"Petkovic'le alakalı görüşmemiz oldu"

Bordo-mavili kulübün transfer gündemini de değerlendiren Doğan, "Rakitic hiç gündemimize gelmedi. Hamsik çok değerli bir oyuncu. Bu kariyerde olan bir futbolcuyu inşallah Trabzonspor'a tekrar getiririz. Çok iyi kariyerli isimlerle görüşüyoruz, çalışmalarımız sürüyor. Türkiye'de bu tip oyunculara ihtiyacımız olduğu da bir gerçek. Bu doğrultuda çalışmalarımız sürüyor. Petkovic'le alakalı görüşmemiz oldu. Bizim istediğimiz rakamlara gelirse gerçekleşme ihtimali olabilir. Bunun dışında olmaz. Biz önce oyuncuyla anlaşıp sonra kulübüyle anlaşmak istiyoruz. Maxi Gomez çok önemli bir oyuncu. Aldığımızda çok farklı şeyler konuşuyorduk, şu anda sanki değersiz bir isimmiş gibi konuşuluyor. Maliyetlerin yüksek olması oyuncuları elden çıkaracağımız anlamına gelmiyor" açıklamasını yaptı.