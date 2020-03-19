Süper Lig'de maçlar ne zaman oynanacak? 19.03.2020 18:02

Spor kamuoyu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu arasında yapılan kritik toplantı sonrasıkoronavirüs tedbirleri kapsamında futbol, basketbol ve voleybolda liglerin ertelendiği duyuruldu. A Spor yayın koordinatörü Ender Bilgin karşılaşmaların ne zaman oynanacağı, federasyonların nasıl karar alacağını A Haber canlı yayınında yorumladı.