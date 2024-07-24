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Süper Lig'de ilk iki haftanın fikstürü açıklandı!
Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2024, 18:16 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2024, 18:16

Süper Lig'de ilk iki haftanın fikstürü açıklandı!

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos Cuma günü başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu, ilk iki hafta oynanacak maçların programını açıkladı. Buna göre yeni sezonun açılış maçı Galatasaray ile Atakaş Hatayspor arasında oynanacak. İşte maç programı...

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos Cuma günü başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu, ilk iki hafta oynanacak maçların programını açıkladı.

Buna göre yeni sezonun açılış maçı Galatasaray ile Atakaş Hatayspor arasında oynanacak.

Trendyol Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın programı şöyle:

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Müsabaka programı, kulüplerimizin UEFA Kupalarında yapacakları müsabaka programları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

2024 - 2025 Sezonu, son yıllarda olduğu gibi son şampiyon takımın oynayacağı müsabaka ile açılacak. Bu sebeple Galatasaray ile Atakaş Hatayspor arasındaki müsabaka, 9 Ağustos Cuma günü saat 21.00'e planlanmıştır.

UEFA'nın eşleşmelerde yapabileceği değişiklikler ve kulüplerimizin UEFA'nın farklı bir organizasyonunda devam etmesi durumunda programlarda değişiklik yapılabilecektir.

5 Ağustos'ta yapılacak olan Play Off Turu Kura Çekimleri sonrasında kulüplerimizin UEFA Kupaları fikstürlerine göre 3 ve 4. hafta programları, 29 - 30 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan lig aşaması fikstür çekimleri sonrasında yapılacak olan çalışma ile ilk yarının kalan haftaları ilan edilecektir.

Programda stadyum bilgisi boş bırakılmış olan müsabakaların hangi stadyumlarda oynanacağı daha sonra ilan edilecektir.

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