Yıldızlarla dolu kadrosuyla sezona büyük umutlarla giren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı hedefledi. İlk maçında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Aslan, sonrasında Old Trafford'da Manchester United karşısında 3-2'lik unutulmaz bir galibiyet aldı.

Sarı kırmızılılar, akabinde oynadığı 2 harika Bayern Münih maçını ise kılpayı kaybetti. Ardından evinde United ile 3-3 berabere kalan Cim Bom, son maçında Kopenhag'a kaybedince 3. olarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam etti.

RAKİBİMİZ BELLİ OLDU!



UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda yer alacak olan Galatasaray'ın rakibi Sparta Prag oldu.





İşte eşleşmeler;

Feyenoord - Roma



Milan - Rennes



Lens - Freiburg



Young Boys - Sporting



Benfica - Toulouse



Braga - Qarabağ



GALATASARAY - Sparta Prag

Shakhtar - Marsilya

RAKİBİMİZİ TANIYALIM

Ligde fırtına gibi esen Çekya temsilcisi, Avrupa'da da Limassol, Rangers ve Real Betis'in bulunduğu zorlu gruptan çıktı.

44.6 milyon Euro'luk piyasa değeri bulunan Sparta Prag'ın, en değerli oyuncusu ve kaptanı Ladislav Krejci.

Prag ekibi, özellikle evinde oynadığı maçlarda rakiplerine büyük sıkıntı yaratıyor.

İLK MAÇ İSTANBUL'DA!



Galatasaray - Sparta Prag eşleşmesinde maçlar 15-22 Şubat tarihlerinde oynanacak.

İlk maçta Galatasaray rakibini sahasında konuk edecek.