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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023, 15:43 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023, 15:55

Sparta Prag hangi ülkenin takımı? 🤔 Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! 🦁 İşte eşleşmeler ve bilinmesi gerekenler! 🧐

Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, grupta oynanan 6 maçın sonunda 5 puan topladı ve 3. sırada yer aldı. Bu sonucun ardından UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek olan Aslan'ın play-off turu rakibi de belli oldu.Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sparta Prag oldu. Peki; Sparta Prag hangi ülkenin takımı? İşte eşleşmeler ve tüm detaylar...

Yıldızlarla dolu kadrosuyla sezona büyük umutlarla giren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı hedefledi. İlk maçında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Aslan, sonrasında Old Trafford'da Manchester United karşısında 3-2'lik unutulmaz bir galibiyet aldı.

Sarı kırmızılılar, akabinde oynadığı 2 harika Bayern Münih maçını ise kılpayı kaybetti. Ardından evinde United ile 3-3 berabere kalan Cim Bom, son maçında Kopenhag'a kaybedince 3. olarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam etti.

RAKİBİMİZ BELLİ OLDU!

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda yer alacak olan Galatasaray'ın rakibi Sparta Prag oldu.



İşte eşleşmeler;

Feyenoord - Roma

Milan - Rennes

Lens - Freiburg

Young Boys - Sporting

Benfica - Toulouse

Braga - Qarabağ

GALATASARAY - Sparta Prag

Shakhtar - Marsilya

RAKİBİMİZİ TANIYALIM

Ligde fırtına gibi esen Çekya temsilcisi, Avrupa'da da Limassol, Rangers ve Real Betis'in bulunduğu zorlu gruptan çıktı.

44.6 milyon Euro'luk piyasa değeri bulunan Sparta Prag'ın, en değerli oyuncusu ve kaptanı Ladislav Krejci.

Prag ekibi, özellikle evinde oynadığı maçlarda rakiplerine büyük sıkıntı yaratıyor.

İLK MAÇ İSTANBUL'DA!

Galatasaray - Sparta Prag eşleşmesinde maçlar 15-22 Şubat tarihlerinde oynanacak.

İlk maçta Galatasaray rakibini sahasında konuk edecek.

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