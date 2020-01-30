Vodafone Park'ta Sergen Yalçın izdihamı 30.01.2020 18:31

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın için 19.03'te düzenlenecek imza töreni öncesinde Vodafone Park önünde uzun kuyruklar oluştu. Emniyeti güçleri yoğun güvenlik önlemi alırken, stada giriş için oluşan kuyruğun yüzlerce metre olması dikkatlerden kaçmadı.