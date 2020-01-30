Haberler Video Vodafone Park'ta Sergen Yalçın izdihamı
Vodafone Park'ta Sergen Yalçın izdihamı

Vodafone Park'ta Sergen Yalçın izdihamı

30.01.2020 18:31

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın için 19.03'te düzenlenecek imza töreni öncesinde Vodafone Park önünde uzun kuyruklar oluştu. Emniyeti güçleri yoğun güvenlik önlemi alırken, stada giriş için oluşan kuyruğun yüzlerce metre olması dikkatlerden kaçmadı.


Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın için 19.03'te düzenlenecek imza töreni öncesinde Vodafone Park önünde uzun kuyruklar oluştu.

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran ve Sergen Yalçın'ı 1,5 yıllığına takımın başına getiren Beşiktaş'ta 47 yaşındaki teknik adam için Vodafone Park'ta imza töreni düzenlenecek.



Beşiktaş efsanesi Sergen Yalçın için düzenlenecek imza törenini seyretmek isteyen taraftarlar, stat etrafında uzun kuyruklar oluşturdu. Emniyeti güçleri yoğun güvenlik önlemi alırken, stada giriş için oluşan kuyruğun yüzlerce metre olması dikkatlerden kaçmadı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Spor Videoları