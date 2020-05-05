Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüştü! Süper Lig ne zaman başlayacak?

05.05.2020 20:02

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinde TFF Başkanı Nihat Özdemir’le yaptığı görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, liglerin başlamasıyla ilgili kararı federasyonun vereceğini bildirdi. Öte yandan TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yarın saat 14.00'te açıklama yapacağı açıklandı.