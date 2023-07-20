SON DAKİKA I Fenerbahçe, Rodrigo Becao'yu resmen açıkladı! İşte maliyeti...

Fenerbahçe Yönetimi, Rodrigo Becao transferi için çok mesai harcadı. Udinese pazarlıklarda yüksekten uçtu, Sarı-Lacivertliler pes etmedi. Tam her şey 'tamam' derken, İtalyan ekibinde sportif direktörlük değişikliği oldu. Futbolun başına geçen Federico Balzaretti ile süreç adeta yeniden başladı.

"TARAFTARA HEDİYE"

Ancak hem Becao'nun ısrarı hem de yönetimin inadı sayesinde bu transferde mutlu sona ulaşıldı. Sarı-Lacivertli Yönetim, 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde 27 yaşındaki savunmacının KAP bildirimini yaptı. Bu özel günde taraftara güzel bir hediye verilmiş oldu.

"FORMAYI GİYDİ"

Rodrigo Becao, dün geç saatlerde transferi tamamlamak için İstanbul'a geldi. Başarılı stoper, bugün sağlık kontrolünden geçirildi ve Sarı-Lacivertli formayı resmen giydi. Deneyimli savunmacı, Fenerbahçe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı, ilk fotoğrafında da yönetici Selahattin Baki yanında yer aldı.

"ÇOK KUPA KAZANMAYI UMUYORUM"

Transferi için çok mutlu olduğunu belirten Sambacı, "Mutluyum, Fenerbahçe gibi büyük bir takıma imza attıktan sonra zaten başka bir duygu hissetmeniz mümkün değil. Bu forma ile pek çok kupa kazanmayı umuyorum. Biliyorum ki burası çok büyük, devasa bir kulüp. Fenerbahçe her zaman kupalar için mücadele eden bir takım. Benim hedeflerim de aynı. Fenerbahçe taraftarları, burada olduğum için çok mutluyum. Sizleri yakında stadyumda görmeyi umuyorum, doldurun stadyumu, sizler fark yaratıyorsunuz" dedi.

"MALİYETİ AÇIKLANDI"

Yıldız oyuncunun maliyeti de resmen duyuruldu. Kanarya'dan, KAP'a yapılan açıklamada; Rodrigo Becao transferi için 8.3 milyon Euro bonservis bedeli 3 sene içerisinde 5 taksitle ödeneceği belirtildi.