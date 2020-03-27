Son dakika haberi: Galatasaray'da Yusuf Günay'ın corona virüsü testi pozitif çıktı! 27.03.2020 14:13

Galatasaray'da corona virüs şoku peş peşe yaşanıyor! Önce Galatasaray Asbaşkanı Abdurrahim Albayrak ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in ardından Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın da test sonucu pozitif çıktı. Günay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı, genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum.

GALATASARAY'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Yusuf Günay'ın açıklamasının hemen ardından, Galatasaray'dan da açıklama geldi. İşte Galatasaray'ın o açıklaması

Tedbir amaçlı olarak hastanede tedavi altına alınan Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay'ın COVID-19 testi pozitif çıkmıştır. Tedavisine devam edilen Başkan Yardımcımız Yusuf Günay'a ve ailesine geçmiş olsun diyor, kendisinden bir an önce güzel haberler almayı ümit ediyoruz.

DÖRDÜNCÜ İSİM OLDU

Galatasaray'da daha önce Fatih Terim, Abdürrahim Albayrak ve yönetici Mahmut Recevik'in corona virüs testleri de pozitif çıkmıştı. Ayrıca Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de test yaptırmış ancak test sonucu negatif çıkmıştı.