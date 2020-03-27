Fenerbahçe'den son dakika açıklaması: 4 kişide corona virüs tespit edildi 27.03.2020 15:23

Fenerbahçe'den son dakika corona virüs açıklaması! Kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada "Sağlık Bakanlığımızdan gelen test sonuçlarına göre, test yapılan 12 kişi içerisinde 1 sporcu, 1 teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toplamda 4 kişide COVID-19 test sonuçlarının pozitif olduğu görülmüştür." denildi.

Fenerbahçe Kulübü, Sağlık Bakanlığı'nden gelen test sonuçlarına göre, test yapılan 12 kişi içerisinde 1 sporcu, 1 teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toplamda 4 kişide corona virüs test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: