Haberler Video Son dakika haberi: Filenin Sultanları İstanbul'a geldi! Sürpriz karşılama
Son dakika haberi: Filenin Sultanları İstanbul'a geldi! Sürpriz karşılama

Son dakika haberi: Filenin Sultanları İstanbul'a geldi! Sürpriz karşılama

13.01.2020 18:14

Almanya'yı 3-0 yenerek Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yurda döndü. Kaptan Eda Erdem Dündar, "Olimpiyat vizesi aldığımız için çok mutluyuz. Karşılama için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.


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