NBA'de Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers'ın maçında Elazığ ve Malatya'ya destek! |Video 29.01.2020 10:48

Elazığ'da meydana gelen deprem için Washington Wizards maçı öncesi kampanya başlatan Cedi Osman'a bir destek de kulübü Cleveland Cavaliers'ten geldi. OHIO - Yunus Emre Enstitüsü ve Amerikan Basketbol ligi takımı Cleveland Cavaliers arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Cleveland Cavaliers, New Orleans ile oynadıkları maçta reklam panolarına ve potalara 'Elazığ' 'dualarımız sizinle' ve 'Malatya' yazdı.

Cleveland Cavaliers'ın New Orleans Pelicans'a 125-111 yenildiği maçta Cedi Osman'ın kampanyasına destek geldi. Cedi Osman, Washington Wizards maçı öncesi atılacak her basket için önce 100 ardından 200'er dolar yardım yaparken; kulübü de Pelicans maçında jest yaptı. Maç sırasında Malatya'yı da etkisi altına alan deprem nedeniyle potaya Malatya yazıldı. Reklam panolarında ise "Elazığ dualarımız sizinle" ifadeleri yer aldı.

Cedi Osman, jest yapan kulübüne teşekkür etti ve "Maç boyunca panolara "Elazığ dualarımız sizinle" ve potalara "Malatya" yazıp farkındalığımıza destek veren tüm Clevaland Cavaliers organizasyonuna kalpten teşekkürlerimle. Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

CEDİ, KAMPANYA DÜZENLEMİŞTİ

Cedi Osman, Chicago Bulls maçı öncesi ise Elazığ ve Malatya için bir yardım kampanyası düzenlemişti. Karşılaşmada atılacak her 3 sayılık basket için 100 Dolar bağışlayacağını açıklayan Cedi, daha sonra bu rakamı 200 Dolar'a çıkarmıştı. Ülkemizden de birçok sporcu bu kampanyaya desteklerini açıklarken, maçta toplam 25 3'lük isabeti bulundu ve 385 bin TL bağış toplandı.