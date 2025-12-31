Sarı-lacivertli camiada hareketli saatler yaşanıyor. Fenerbahçe yönetiminin, kulüp üzerindeki baskıları dindirmek ve güven tazelemek amacıyla olağanüstü seçimli genel kurul kararı alması bekleniyor. A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın aktardığı bilgilere göre, kulüp yönetimi kritik kararı netleştirmek üzere bugün toplanıyor.

Kritik Toplantı Saat 13:30'da

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, bugün saat 13:30 itibarıyla bir araya gelerek sürecin yol haritasını belirleyecek. Toplantının hemen ardından kulüpten resmi bir açıklama yapılması ve olağanüstü kongre sürecinin detaylarının kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor.

Seçim Neden Sezon Sonuna Bırakıldı?

Edinilen bilgilere göre, yönetimin önceliği kulübün sportif istikrarını korumak. Seçimin kısa süre içinde yapılmasının futbol takımına, devam eden branş faaliyetlerine ve transfer görüşmelerine zarar verebileceği değerlendirildi. Bu nedenle, kongrenin sezon sonunda gerçekleştirilmesi yönünde ortak bir görüş birliğine varıldığı belirtiliyor.

Sadettin Saran Aday Olacak mı?

En çok merak edilen sorulardan biri olan Başkan Sadettin Saran'ın adaylığı konusunda henüz kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Ancak Başkan Saran'ın şu an için istifa etme niyetinin olmadığı ve görevine devam ettiği vurgulanıyor. Özellikle futbol takımının şampiyonluğa ulaşması durumunda, camiadaki büyük kitlelerin Saran'ın görevine devam etmesini isteyeceği konuşuluyor.