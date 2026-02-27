CANLI YAYIN
Metehan Baltacı'ya 13 yıl hapis istemi

Metehan Baltacı'ya 13 yıl hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı hakkında dolandırıcılık, şike ve teşvik primi suçlamalarıyla 4 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Bunlar da Var

Torba yasa teklifinde neler var? Teklif bayram öncesi Meclis'e gelir mi?
Torba yasa teklifinde neler var? Teklif bayram öncesi Meclis'e gelir mi?
SON DAKİKA: Pakistan ve Afganistan arasında resmi savaş başladı!
SON DAKİKA: Pakistan ve Afganistan arasında resmi savaş başladı!
Pakistan-Afganistan arasındaki çatışmalarda can kaybı 60'a yükseldi
Pakistan-Afganistan arasındaki çatışmalarda can kaybı 60'a yükseldi
Bakan Göktaş çocuklarla birlikte ilahiye eşlik etti
Bakan Göktaş çocuklarla birlikte ilahiye eşlik etti

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle