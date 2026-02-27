Metehan Baltacı'ya 13 yıl hapis istemi

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRAMAZANRESMİ İLANLARHaberlerSpor VideolarıMetehan Baltacı'ya 13 yıl hapis istemiMetehan Baltacı'ya 13 yıl hapis istemiGiriş Tarihi: 27 Şubat 2026 16:56 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2026 16:58 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı hakkında dolandırıcılık, şike ve teşvik primi suçlamalarıyla 4 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası talep etti.Bunlar da Var 05:59Torba yasa teklifinde neler var? Teklif bayram öncesi Meclis'e gelir mi? 27.02.2026Cuma 25:09SON DAKİKA: Pakistan ve Afganistan arasında resmi savaş başladı! 27.02.2026Cuma 00:19Pakistan-Afganistan arasındaki çatışmalarda can kaybı 60'a yükseldi 27.02.2026Cuma 00:15Bakan Göktaş çocuklarla birlikte ilahiye eşlik etti 26.02.2026PerşembeCANLI YAYIN