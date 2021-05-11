RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: Devler ligi finali İstanbul’dan alındı!

SON DAKİKA: Devler ligi finali İstanbul’dan alındı!
11.05.2021 20:08
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Manchester City ile Chelsea arasında 29 Mayıs'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındı. İstanbul'da oynanması planlanan final Lizbon'a verildi. İngiltere hükümetinin UEFA ile yaptığı görüşmeler neticesinde bu karar alındı. Haberin detayları...


UEFA, finali için son kararını verdi. Şampiyonlar Ligi finali 'dan alındı! - maçı 'da oynanacak.

Sky Sports'un haberine göre, İngiliz hükümetiyle görüşmeler yapan UEFA, finali Lizbon'a verme kararı aldı. UEFA'nın aldığı kararı 24 saat içinde duyurmaya hazırlandığı kaydedildi. Estadio do Dragao'da yapılacak finalde 11 bin seyircinin de tribünlere alınacağı bildirildi.

OYUNCULARA MUAFİYET YOK: KARANTİNA

, tarafından 'kırmızı listeye' alındığı için Şampiyonlar Ligi finaline gidecek futbolcuların, idarecilerin ve futbolseverlerin hükümet tarafından belirlenecek bir otelde 10 gün kalması gerekiyordu. İngiliz hükümeti, bu kuralda bir muafiyet tanınmayacağını UEFA'ya aktardı. UEFA, bu durumun EURO 2020'de de forma giyecek birçok oyuncunun finalde oynayacak olmasından ötürü sıkıntıya girdi.

NİHAT ÖZDEMİR "KUZU KUZU GELECEKLER" DEMİŞTİ

, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınacağı iddiaları sonrasında, "Manchester City ve Chelsea, kuzu kuzu gelip oynayacaklar. Her şeyimizle finale hazırız. Bütün tedbirler alınmış. UEFA ile görüşmelerimiz devam ediyor. Hiçbir şekilde başka yere alınması söz konusu olamaz" ifadelerini kullanmıştı.

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