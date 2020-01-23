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Sivassporlu futbolcu Mert Hakan Yandaş'tan Malatyaspor ağlarına harika gol

Sivassporlu futbolcu Mert Hakan Yandaş'tan Malatyaspor ağlarına harika gol

23.01.2020 14:19

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu, son gününde Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanına çıktı. İlk maçı 4 0 üstünlükle kazanan Sivasspor'da rövanş maçına da hızlı başladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Sivasspor'da Mert Hakan Yandaş maçın 2. dakikasında Malatyaspor ağlarını müthiş bir golle sarsarak takımını öne geçirdi. İşte sezonun flaş ismi Mert Hakan Yandaş'ın Malatyaspor ağlarına yolladığı harika gol...


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