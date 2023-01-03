TFF Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını açıkladı. "Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarının VAR kayıtları incelendi ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin, önemli hakem hatası yaptıkları tespit edilmiştir. Bu maçların VAR kayıtlarının yayınlanmasına karar verilmiştir." denildi.

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kamuoyunun Bilgilerine;



Son dönemde meydana gelen hakem hatalarıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu ilgili kurulları ile gerekli incelemeleri yapmıştır. Bu kapsamda Gaziantep FK A.Ş. – Beşiktaş A.Ş. ve Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçlarının VAR kayıtları incelenmiştir ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin "önemli hakem hatası" yaptıkları tespit edilmiştir.



Şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyunda oluşan spekülasyonları da ortadan kaldırmak amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun kararıyla; söz konusu maçlardaki tartışılan pozisyonlara ait VAR kayıtlarının yayınlanmasına karar verilmiştir.



Göreve geldiğimiz ilk gün sözünü verdiğimiz şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyunda en küçük soru işareti bırakmadan çalışmalarımızı sürdürürken, hakemlik müessesesinin de zarar görmemesi için maksimum hassasiyeti göstereceğimiz konusunda kamuoyunu temin ederiz. Bazı hakemler tarafından yapılan hataların tüm futbol camiasına mal edilmesine de izin verilmeyecektir.



Bu iki maç ile ilgili hatalı bulunan hakemler hakkında Merkez Hakem Kurulu gerekli yaptırımları uygulayacaktır.



Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

SİVASSPOR'UN GOLÜ OFSAYT NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ

TFF'nin yayınladığı VAR kayıtlarına göre Sivasspor'un Galatasaray karşısında attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Nelsson, pozisyondaki ikinci adam olarak kabul ediliyor.

İŞTE VAR KAYITLARI, NELSSON'UN POZİSYONU

TFF'nin yayınladığı VAR kayıtlarına göre, Nelsson pozisyondaki ikinci adam olarak kabul edildiği için Sivasspor'un golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Sivasspor'un iptal edilen golünde yer alan ses kayıtları:

- VAR: "Sivaslı futbolcu topa dokunmuyor ama Nelsson'a müdahalesi var."

- Erkan Özdamar: "Evet, Robin Yalçın değil mi, çok net. Nelsson'a temas ediyor. Ofsayt mı peki bu oyuncu?"

- VAR: "Nelsson ikinci oyuncu. Evet, ofsayt var."

N'KOUDOU'NUN POZİSYONU

Beşiktaş'ın Gaziamtep FK ile oynadığı maçta N'Koudou ile Kitsiou arasında yaşanan pozisyon esnasındaki VAR konuşmaları ise şu şekilde:

- VAR: "Sahada inceleme öneriyorum. Kafa vurduğunu görüyorum."

- Atilla Karaoğlan: "Şiddet var mı?"

- VAR: "Var, kafayla vuruyor. Bariz burnuna vurduğunu görüyorum."

- Atilla Karaoğlan: "Burnuna dokunuyor ya. Şiddet yok."

- Atilla Karaoğlan: "Abi abartıyor ya. Ben sarıda kalacağım."

- VAR: "Tamam, karar senin."

MHK HAKEMLİĞİNİ BİTİRDİ

MHK, Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp'e bundan sonra görev verilmeyeceğini açıkladı. MHK, Süper Lig'deki Gaziantep FK-Beşiktaş karşılaşmasının hakemi Atilla Karaoğlan ile Sivasspor-Galatasaray maçını yöneten Erkan Özdamar'a uzun süre görev verilmeyeceğini duyurdu.