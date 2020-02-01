Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı şifresiz canlı anlatım izle |Video Beşiktaş Videoları 01.02.2020 17:09

Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor. 24 puanla 11. sırada bulunan Rizespor sahasında 30 puanla 7. sırada bulunan Beşiktaş'ı ağırlıyor. Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Karadeniz ekibi ise saha avantajını kullanıp, Beşiktaş'ı eli boş göndermenin peşinde. Ç. Rizespor Beşiktaş maçı beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak? Öte yandan taraftarlar Çaykur Rizespor Beşiktaş maçının CANLI anlatımını, kadroları, oyuncu değişiklikleri, gol bilgileri ve maçın ÖZET anlatımı ile tüm istatistik bilgilerine takvim.com.tr canlı skor sayfamızdan ulaşabilirler...

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçına çıkıyor. Süper Lig'de puan durumunu değiştirebilecek öneme sahip olan karşılaşmanın canlı anlatımını haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Diaby, Ljajic, N'Koudou, Burak

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Ivanildo, Talbi, Melnjak, Diomande, Abdullah, Oğulcan, Boldrin, Umar Aminu, Skoda

SON 6 MAÇTA 2 GALİBİYET!

Siyah-beyazlılar, ligde son 6 maçta sadece 2 kez kazanabildi. Bu karşılaşmaların 4'ünü mağlup tamamlayan Beşiktaş, 6 maçta 6 puan elde edebildi. Kara Kartal, son 9 resmi karşılaşmada ise yine 2 defa rakiplerine üstünlük kurabildi.

Ligdeki 6 maçta 2 galibiyet alabilen siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 3 maçtan ise mağlup ayrıldı.

9 MÜCALEDE 20 GOL

Beşiktaş, geride kalan 9 resmi karşılaşmada da kalesini gole kapatamadı. Son olarak kupada 24 Erzincanspor'u 3-0 yendiği maçta gol yemeyen Kara Kartal; sonraki oynadığı 9 karşılaşmada kalesinde gol gördü.

Beşiktaş, söz konusu 9 mücadelede toplam 20 gol yedi. Siyahbeyazlılar, Süper Lig'in son 7 maçında ise rakiplerinin golüne engel olamadı.