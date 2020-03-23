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Sergen Yalçın'dan corona virüs açıklaması: Kontrollerimizi yaptırdık ve evden çıkmıyoruz

Sergen Yalçın'dan corona virüs açıklaması: Kontrollerimizi yaptırdık ve evden çıkmıyoruz

23.03.2020 23:34

Son dakika haberine göre, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, A Spor'a özel yaptığı açıklamada kendisinde corona virüs bulguları olmadığını ve gayet iyi hissettiğini söyledi.


Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, A Spor'a özel yaptığı açıklamada kendisinde corona virüs bulguları olmadığını ve gayet iyi hissettiğini söyledi.

Konuyla ilgili A Spor muhabiri Hakan Gündoğar'a konuşan Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bende herhangi bir bulgu yok. Çok iyiyim. Fatih Terim'in haberini aldım. Çok üzüldüm. Yarın ne olacağını bilemeyiz. Bu lanet virüs şu an için bize de gelebilir ama şu an için iyiyim. Kontrollerimizi yaptırdık ve evden çıkmıyoruz."

FATİH TERİM'DE ELDİVEN VARDI

"Biz maç öncesi Fatih Hoca ile el sıkıştık ve sarıldık ama hoca da eldiven vardı."



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