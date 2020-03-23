Test sonuçlarını kendisi açıkladı! Fatih Terim koronavirüse mi yakalandı? 23.03.2020 22:32

Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından ikinci bir şok da Fatih Terim'den geldi. Deneyimli teknik adam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve hastanede olduğunu belirtti.