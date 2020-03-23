Test sonuçlarını kendisi açıkladı! Fatih Terim koronavirüse mi yakalandı?

Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından ikinci bir şok da Fatih Terim'den geldi. Deneyimli teknik adam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve hastanede olduğunu belirtti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı.
Terim sosyal medya hesabından, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere..." açıklamasını yaptı.
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