Koronavirüse yakalanan Fatih Terim'in derbi sonrası yaptığı açıklama gündeme geldi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. Terim, Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası “Benim futbolcularımın canı neden önemli değil? Çocuklarım derken, futbolcularımı söylüyorum. Kendi adıma konuşmuyorum, Türk Futbolu adına söylüyorum. Biz ülke olarak her yerde beraber olabiliyoruz, burada niye olmayalım?” açıklamasında bulunmuştu.
"Benim futbolcularımın canı neden önemli değil? Çocuklarım derken, futbolcularımı söylüyorum. Kendi adıma konuşmuyorum, Türk Futbolu adına söylüyorum. Biz ülke olarak her yerde beraber olabiliyoruz, burada niye olmayalım?"
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