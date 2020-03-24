Haberler Video Spor Videoları Koronavirüse yakalanan Fatih Terim'in derbi sonrası yaptığı açıklama gündeme geldi
Koronavirüse yakalanan Fatih Terim'in derbi sonrası yaptığı açıklama gündeme geldi

Koronavirüse yakalanan Fatih Terim'in derbi sonrası yaptığı açıklama gündeme geldi

24.03.2020 00:30

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. Terim, Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası “Benim futbolcularımın canı neden önemli değil? Çocuklarım derken, futbolcularımı söylüyorum. Kendi adıma konuşmuyorum, Türk Futbolu adına söylüyorum. Biz ülke olarak her yerde beraber olabiliyoruz, burada niye olmayalım?” açıklamasında bulunmuştu.


"Benim futbolcularımın canı neden önemli değil? Çocuklarım derken, futbolcularımı söylüyorum. Kendi adıma konuşmuyorum, Türk Futbolu adına söylüyorum. Biz ülke olarak her yerde beraber olabiliyoruz, burada niye olmayalım?"
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Spor Videoları