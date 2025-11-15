Serdal Adalı ve Sergen Yalçın’dan Rafa Silva açıklaması

Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi büyüyor. Başkan Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın, oyuncunun "futbolu bırakmak istediğini" söylediğini ancak daha sonra ayrılmak için baskı yaptığını açıklayarak, hem menajerinin kulübü “tehdit ettiğini” hem de Silva’nın idmanlara çıkmayı reddettiğini duyurdu. Adalı, "Beşiktaş’ın şartlarını kabul etmeyen gidemez, gerekirse sözleşme sonuna kadar oturturuz” derken; Yalçın, "Kimseye göstermediğim toleransı ona gösterdim ama artık konu idari boyutta" ifadelerini kullandı. Adalı ayrıca, Rafa Silva’nın Türkiye’de başka bir takıma kesinlikle gidemeyeceğini söyledi.