PODCAST CANLI YAYIN
Serdal Adalı ve Sergen Yalçın’dan Rafa Silva açıklaması

Serdal Adalı ve Sergen Yalçın’dan Rafa Silva açıklaması

Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi büyüyor. Başkan Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın, oyuncunun "futbolu bırakmak istediğini" söylediğini ancak daha sonra ayrılmak için baskı yaptığını açıklayarak, hem menajerinin kulübü “tehdit ettiğini” hem de Silva’nın idmanlara çıkmayı reddettiğini duyurdu. Adalı, "Beşiktaş’ın şartlarını kabul etmeyen gidemez, gerekirse sözleşme sonuna kadar oturturuz” derken; Yalçın, "Kimseye göstermediğim toleransı ona gösterdim ama artık konu idari boyutta" ifadelerini kullandı. Adalı ayrıca, Rafa Silva’nın Türkiye’de başka bir takıma kesinlikle gidemeyeceğini söyledi.

Bunlar da Var

Kayseri’de korkunç kadın cinayeti!
Kayseri’de korkunç kadın cinayeti!
Batman’da inşaatta çökme... Beton parçaları işçilerin üzerine düştü: 1 ölü 1 ağır yaralı!
Batman’da inşaatta çökme... Beton parçaları işçilerin üzerine düştü: 1 ölü 1 ağır yaralı!
Antalya Kaş’ta vahşi cinayet! 22 kez bıçakladı! O anlar kamerada!
Antalya Kaş’ta vahşi cinayet! 22 kez bıçakladı! O anlar kamerada!
Zehirlenme şüphesiyle yaşamını yitiren anne ve 2 çocuğunun hastane görüntüsü A Haber’de
Zehirlenme şüphesiyle yaşamını yitiren anne ve 2 çocuğunun hastane görüntüsü A Haber’de

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle