Okan Buruk: Çok fazla ders çıkarmamız gerekiyor
Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 08:54 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2026 08:56
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bugün genel olarak çok fazla ders çıkarmamız gerekiyor. Top bizdeyken de çok kötü işler yaptık. Yoğun bir tempodayız. İlk maçta oynadığımız tempoyu ortaya koyarsak karşımızda bir takım duramaz" dedi.