Rıdvan Dilmen'den İbrahim Seten'e sert sözler: Bunlar FETÖ'cü defolun gidin bu ülkeden!

21.09.2020 23:43

Rıdvan Dilmen, NTV'de çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. İbrahim Seten'e sert sözlerle tepki gösteren Dilmen, Seten'in FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile ilgili attığı tweetleri hatırlatarak geçmiş dönemde FETÖ operasyonu yaptıklarını söyledi. Seten'e "Ekibini topla. Defol git bu ülkeden" sözleriyle sert tepki gösterdi.

Rıdvan Dilmen, NTV'de çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. İbrahim Seten'e sert sözlerle tepki gösteren Dilmen, Seten'in FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile ilgili attığı tweetleri hatırlatarak geçmiş dönemde FETÖ operasyonu yaptıklarını söyledi. Seten'e "Ekibini topla. Defol git bu ülkeden" sözleriyle sert tepki gösterdi.