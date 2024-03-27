SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 27 Mart 2024, 18:25 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2024, 18:25

PFDK SEVKLERİ AÇIKLANDI! TFF'den ilginç karar! TS - FB maçında kimler ne ceza aldı? Dikkat çeken detay!

Türkiye Futbol Federasyonu, PFDK sevklerini duyurdu. Merakla beklenen Trabzonspor - Fenerbahçe maçına ilişkin hiçbir sevk yapılmaması dikkat çekti. İşte TFF'den yapılan o açıklama...

Türkiye Futbol Federasyonu, PFDK sevklerini duyurdu.

Merakla beklenen Trabzonspor - Fenerbahçe maçına ilişkin hiçbir sevk yapılmaması dikkat çekti.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçına ilişkin yapılması planlanan sevklerin halen yapılmaması tepki çekti.

İşte TFF'den yapılan o açıklama;

GALATASARAY A.Ş. Kulübü görevlisi AYHAN AKMAN'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 19.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu GÜNAY GÜVENÇ'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 19.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün, 13.03.2024 tarihinde Kulüp Başkanı Yıldırım Ali Koç'un basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda yer alan beyanlarının kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanması suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

YILDIRIM ALİ KOÇ'un (Fenerbahçe A.Ş. Kulübü Başkanı) 13.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabında (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 13.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

DURSUN AYDIN ÖZBEK'in (Galatasaray A.Ş. Kulübü Başkanı) 13.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün, 20.03.2024 tarihinde Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda yer alan beyanlarının kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanması suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ERTUĞRUL DOĞAN'ın (Trabzonspor A.Ş. Kulübü Başkanı) 20.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabında (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

MHKnın online olarak yaptığı değerlendirme toplantısı sızdırıldı I Ortalık karıştı! TFF hemen soruşturma başlattı

SIRADAKİ VİDEO
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan önemli açıklamalar! "Bir sorumlu varsa o da benim"
27.03.2024Çarşamba
İZLE I A Milli Takım'ın Euro 2024'teki son rakibi belli oldu!
26.03.2024Salı
İtalya 1-1 Türkiye (U21) Gol: Semih Kılıçsoy
26.03.2024Salı
İtalya 1-0 Türkiye (U21) Gol: Daniele Ghilardi
26.03.2024Salı
1 Mart hakem toplantısı ifşa oldu | Hugh Dallas şaştı kaldı! G.Saray- Antalyaspor maçının hakemi Abdülkadir Bitigen ve Özgür Yankaya'dan olay penaltı sözleri
26.03.2024Salı
Bunlar da Var
SİVAS GÜRÜN SON DAKİKA HABERİ: TIR’ın yükü otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü 4 yaralı 00:38
GÜRÜN'DE FECİ KAZA: 1 ÖLÜ 4 YARALI
27.03.2024Çarşamba
Fatih çarşaflı kadına saldırı videosu izle! Allaha Kitaba küfrettiği anların görüntüsü infial yarattı! 04:23
Fatih çarşaflı kadına saldırı videosu izle!
27.03.2024Çarşamba
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç adliyede! Ekrem İmamoğlu için çember daraldı! Seçimin sona ermesini bekliyorlar 01:42
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç adliyede!
27.03.2024Çarşamba
Emekliye destek yağmuru: Özel indirim ve kampanyalar için düğmeye basıldı! Gıda, giyim, ulaşım... 05:51
Emeklileri rahatlatacak indirimler geliyor
27.03.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA