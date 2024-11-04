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Peru'da şok: Sahaya yıldırım düştü: 1 ölü 5 yaralı! | FACİA VİDEOSU
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Peru'da şok: Sahaya yıldırım düştü: 1 ölü 5 yaralı! | FACİA VİDEOSU

Giriş Tarihi: 04 Kasım 2024 16:16 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2024 17:05

Peru'nun Huancayo kentindeki oynanan Juventud Bellavista - Familia Chocca maçının 22. dakikasında sahaya yıldırım düştü. Feci olayda 1 futbolcu öldü. İşte o anlar.

Peru'da düzenlenen bölgesel futbol maçında, Juventud Bellavista ve Familia Chocca takımları karşı karşıya gelirken sahaya yıldırım düştü. Talihsiz olay sonucunda, 39 yaşındaki futbolcu Hugo de la Cruz Meza hayatını kaybetti, beş oyuncu ise yaralandı.

Olay, yerel takımlar Juventud Bellavista ve Familia Chocca'nın karşı karşıya geldiği Huancayo'daki Coto Coto stadyumunda meydana geldi.

Yerel saatle öğleden sonra saat 4 civarında, hava muhalefeti nedeniyle maça ara verilen futbolcular sahayı terk ederken yıldırım çarptı.

Karşılaşmanın 22. dakikasında gerçekleşen olayda sekiz oyuncu yere yığıldı ve maç iptal edildi. Yaralanan oyunculardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Bu olay, 3.259 metre yükseklikteki Huancayo gibi yüksek rakımlı bölgelerde spor karşılaşmalarının güvenliği konusunda önlemlerin artırılması gerektiği yönünde çağrılara yol açtı.

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